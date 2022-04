Chiellini: “Siamo nella posizione che meritiamo. Futuro? La mia storia con la Juve non finirà mai”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Era importante vincere, facendo una partita matura. Adesso è importante blindare il quarto posto, poi magari provando ad arrivare il più in alto possibile. Chiudere bene aiuterebbe a partire meglio l’anno prossimo. Rimpianti? Il posto che meritiamo è questo. Abbiamo carattere, questa squadra quando è sotto tira fuori l’orgoglio ma dobbiamo farlo anche prima di prendere lo schiaffo. I margini di crescita ci sono, altrimenti non saremmo quarti”.

Sul futuro: “Mi piacerebbe essere a Wembley per la gara Italia-Argentina, per dare l’addio alla Nazionale. La Juve? L’anno scorso ho rinnovato dopo l’Europeo, vivo alla giornata con serenità e felicità .C’è da capire cosa dicono le mie famiglie. Quella a casa e quella del campo, ma in ogni caso, la mia storia con la Juve non finirà mai”.

Foto: Twitter personale