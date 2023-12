Chiellini si ritira, il saluto di de Ligt: “Fortunato ad essere cresciuto al tuo fianco. Uno dei più forti difensori degli ultimi 15 anni”

Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha salutato il ritiro di Giorgio Chiellini con un post sui social. De Ligt ha giocato in maglia bianconera per 3 anni: “Sono stato molto fortunato ad avere la possibilità di giocare e crescere al tuo lato. Sei stato per me uno dei difensori più forti questi ultimi 15 anni e voglio dire grazie per tutto Giorgione. Grazie King Kong”.

Foto: Instagram De Ligt