Chiellini: “Se fossimo andati ai Mondiali sarei rimasto un altro anno alla Juve. Volevo cambiare la storia”

Giorgio Chiellini, intervistato da Sportweek, ha parlato del suo addio alla Nazionale arrivato dopo la gara con l’Argentina e il rimpianto della mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Se fossimo andati ai Mondiali sarei rimasto un altro anno alla Juve? Sì, avrei continuato perché volevo provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito. C’era già un’intesa verbale con la Juve dalla scorsa estate, che poi ovviamente è saltata una volta che abbiamo mancato l’appuntamento iridato”.

La storia ai Mondiali: “Nel 2010 siamo usciti in malo modo in un girone più che abbordabile, nel 2014 eravamo partiti alla grande ma ci siamo complicati la vita perdendo il posto da testa di serie perché poi abbiamo giocato in condizioni davvero proibitive, con viaggi, orari e caldo folli. E poi ci fu la storia del morso di Suarez che ancora mi fa sorridere. Nel 2018 non ci siamo nemmeno qualificati e io avevo questo grande rammarico. Pensi che se ci fossimo qualificati per la Russia avrei lasciato la Nazionale dopo quel Mondiale. E probabilmente avrei fatto male, perché poi ho avuto i miei anni migliori”.

Delusione dopo gli Europei vinti: “I rigori danno e tolgono. Agli Europei c’è andata bene, con la Svizzera no. Bastava un solo rigore di Jorginho per qualificarci, tra andata e ritorno. Purtroppo li ha sbagliati entrambi. Poi con la Macedonia la palla non è entrata e abbiamo preso gol al 90′. E’ andata così, purtroppo dispiace, sarebbe stato bello giocare un Mondiale in inverno”.

Foto: Twitter Euro 2020