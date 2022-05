Chiellini risponde a Gravina: “Lo ringrazio ma voglio decidere il mio futuro con calma”

In occasione di una diretta Instagram organizzata con l’ Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno, ha parlato Giorgio Chiellini soffermandosi sulle parole di Gravina che nei giorni scorsi annunciava di volergli proporre di lavorare con lui: “Ringrazio della stima, è reciproca, lo conosco dai tempi dell’Under 21. A me piacerebbe un percorso graduale, studiare. Ora sono pieno di emozioni che devo indirizzare nel modo giusto, in questo momento vorrei evitare decisioni affrettate”

Riguardo il suo futuro, il difensore risponde: “Settimane di testa che gira su varie cose, mi piacerebbe un’esperienza all’estero ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”

Foto: Twitter Juventus