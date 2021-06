Chiellini: “Pronti ad un nuovo torneo, dimostreremo quanto valiamo. Oggi non ci inginocchieremo”

Meno di un’ora all’inizio del match che vedrà affrontarsi la Nazionale italiana e quella austriaca. Intercettato dai microfoni di Rai Sport il grande assente della serata, Giorgio Chiellini, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Siamo pronti. L’atmosfera in questo stadio è bellissima. Inizia un altro torneo, dovremo dimostrare sul campo quanto valiamo ma abbiamo preparata nel migliore dei modi. Mancini? Ci ha detto di divertirci, stare tranquilli e giocare come abbiamo sempre fatto. L’Austria è una buona squadra, quasi tutti giocano in Bundesliga. Ha ritmo, intensità, è molto brava a ripartire e farti male. Ne siamo consapevoli, cercheremo di sfruttare qualche difficoltà che possono avere in difesa“.

Ha poi risposto all’argomento che ha tenuto banco in questi giorni, quello riguardo alla scelta di inginocchiarsi o meno prima del fischio di iniziò:

”Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con iniziative della Federazione“.

Infine, si è congedato dichiarando la volontà da parte della squadra, di tornare in questo stadio per la finale:

“Sensazioni? Buone. Ho anche bei ricordi in questo stadio e cercheremo di tornarci fra due settimane“.

Foto: Dal profilo Instagram del giocatore