Chiellini: “Potrebbe esser stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere”

Il Los Angeles di Giorgio Chiellini non riesce a replicare la vittoria dello scorso anno. Il titolo dell’MLS va a Colombus, che ha sconfitto la squadra dell’ex difensore bianconero per 2-1 in finale. Al termine del match, Chiellini ha dichiarato in conferenza stampa: “Purtroppo una delle due squadre deve perdere… è stato un bellissimo viaggio. Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere.Ho imparato come vincere e come perdere. Loro stanotte sono stati migliori di noi. È meglio perdere in finale, che al primo turno. Il club, l’organizzazione, devono essere orgogliosi”.

Foto: Twitter Los Angeles FC