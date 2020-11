Chiellini: “Morata è più maturo, lo sta dimostrando. Era importante per me tornare in campo”

Giorgio Chiellini, dopo la vittoria in Champions League, ha parlato ai microfoni di Juventus TV. Queste le parole del difensore della Juve: “Quella di oggi una vittoria importante, siamo partiti bene e abbiamo avuto un momento iniziale in cui potevamo spingere di più. Nella prima mezzora della ripresa è venuta fuori la qualità, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo dato continuità di palleggio, spiace solo per il gol subito nel finale, ma eravamo molto stanchi e abbiamo abbassato un po’ troppo la tensione. Sono rimasto un po’ di tempo fuori, mi sono allenato poco, ma era importante per me tornare ad assaggiare il terreno di gioco e sono contento di aver dato una mano alla squadra. Morata? Ormai è maturato, è diventato un attaccante più forte e completo. La Champions è il suo habitat naturale e lo sta dimostrando per nostra fortuna. Per il futuro possiamo migliorare e avere più ritmo. Sarebbe importante chiudere bene questa settimana nella sfida di Roma contro la Lazio”

Foto: twitter Juve