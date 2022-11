Chiellini: “Miretti emblema delle seconde squadre. Purtroppo l’esempio Juve non è stato seguito”

Giorgio Chiellini è stato premiato con la Targa Scirea-Fair Play nel corso della ventesima edizione del Golden Boy. Direttamente dagli Stati Uniti, l’ex difensore bianconero ha parlato così: “Voglio ringraziare tutti per questo premio, sono davvero orgoglioso. Mariella sa quanto sono legato a tutta la famiglia Scirea, sono orgoglioso del premio” Poi ha proseguito parlando di Fabio Miretti e del lavoro che sta svolgendo la Juventus con i giovani: “Fabio è un po’ l’emblema di quello che è stato fatto. Gli ho scritto qualche tempo fa, sono davvero felice per lui e merita. Purtroppo l’esempio dato dalla Juventus non è stato seguito dalle altre squadre, mi auguro che il progetto delle squadre venga seguito anche da altri club. Oggi è il mio ultimo giorno qui, prendo tutto e ci vediamo tra un mese a Torino”.

Foto: Instagram Chiellini