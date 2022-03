Nel corso della conferenza stampa, Giorgio Chiellini ha parlato della possibilità di non partecipare ai Mondiali di Qatar 2022 : “Mi dispiacerebbe non esserci. Vediamo di chiudere in bellezza e di disputare un buon Mondiale: vogliamo andare in Qatar, come noi tanti tifosi. Qui c’è grande entusiasmo, lo percepiamo da quando siamo arrivati”.

FOTO: Instagram Bonucci