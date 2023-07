Chiellini litiga con Puig e si scusa: “Chiudiamo questo capitolo”

Giorgio Chiellini si scusa per alcune parole rilasciate nei confronti di Riqui Puig dopo il derby di Los Angeles della scorsa notte. L’ex Juve aveva chiamato Payaso l’ex Barcellona.

Chiellini si è poi scusato con lo spagnolo: “Voglio chiudere questo capitolo. Mi scuso con Riqui per aver detto certe parole pubblicamente; ho parlato con lui nel parcheggio e credo che abbia mancato di rispetto a uno dei nostri giovani. Ma mi piace come giocatore e dobbiamo chiuderla, bisogna concentrarsi solo sulla prossima partita. Non c’è bisogno di intensificare questa rivalità”.