Chiellini: “L’Inter ha dimostrato di essere più forte, ma Perin non ha fatto parate decisive”

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il KO in finale: “Dispiace, loro hanno avuto il predominio del gioco ma eravamo riusciti a tenerla bene a livello di occasioni. Perin non ha fatto parate decisive, abbiamo subito due eurogol e due rigori. L’Inter in questa stagione ha dimostrato di essere più forte in tutti gli scontri diretti, spero che la rabbia per le sconfitte ci dia qualcosa in più per avere carattere nella prossima stagione, perché lo scudetto non si vince solo negli scontri diretti ma giorno dopo giorno, partita dopo partita. Dispiace lasciare con una stagione senza vittorie.

In quest’annata qualcosa non è andato, c’è stato un percorso di miglioramento ma, onestamente, siamo ancora lontani. Bisogna fare un’analisi più ampia sui punti in cui questa squadra deve migliorare. Non è opportuno parlare solo di scontri diretti, il Milan a mio avviso è meno forte dell’Inter eppure è avanti. Ci sono cicli che si aprono e si chiudono, fa parte della vita. Ritengo che Allegri sia la persona migliore per trasferire questo DNA, la Juventus nella prossima stagione non potrà accettare di finire senza titoli.

Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium, ho fatto quello che dovevo fare, ora tocca ai ragazzi continuare. Cedo lo scettro a tanti giovani, penso di avergli lasciato qualcosa“.