Chiellini: “La mia crescita la devo a Conte. Quando arrivò portò una mentalità vincente”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, ha parlato ad Amazon Prime, dove in un passaggio spiega la mentalità vincente, che in gran parte portò Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Il nuovo calcio? A noi l’ha portato per la prima volta Antonio Conte, poi abbiamo proseguito con sfaccettature diverse, ma Antonio ha proprio cambiato la nostra visione del calcio oltre a portare una mentalità vincente in uno spogliatoio dove c’era sì Del Piero, Buffon, Pirlo al primo anno, ma in tanti non avevamo mai vinto. Inoltre a me Antonio mi ha migliorato anche a livello tecnico e di impostazione. Io mai pensavo di cominciare a giocare con la voglia di dribblare dentro l’area, di cercare un passaggio filtrante. Io sono sempre per un equilibrio come in tutte le cose, un difensore deve difendere e spazzare, e mandare la palla in curva quando serve, però è chiaro che adesso nel calcio avere il controllo della partita e della palla è sempre più importante. Non mi piace chi proprio non gioca per niente, ma neanche chi gioca anche quando non serve e lo fa solo per pura estetica”.

Foto: Twitter personale