Chiellini: “La Juve non è solo un club, è passione e tradizione che si tramanda di generazione in generazione”

Lo storico ex capitano bianconero Giorgio Chiellini, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto fare gli auguri alla Juventus che oggi compie 127 anni: “La Juventus non è solo un club; è passione, legame e tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Sono orgoglioso di far parte di questa straordinaria famiglia che rappresenta i sogni e le speranze di milioni di persone. Buon compleanno Juventus, continuiamo a scrivere insieme questa storia!”, ha scritto sui social il nuovo dirigente della Vecchia Signora.

