Chiellini: “Italia-Inghilterra mi suscita sempre emozioni. Tomori è fortissimo. Mancini mi voleva al City”

Giorgio Chiellini ex capitano di Juve e Nazionale, ha parlato al Times in vista di Italia-Inghilterra di venerdì.

Queste le sue parole: “Italia-Inghilterra mi suscita sempre grandi emozioni. Quella gara di Wembley dell’anno scorso sarà indimenticabile. Affrontare l’Inghilterra dopo la morte della Regina sarà emozionante credo, visto che sarà la prima gara della Nazionale con un nuovo re dopo 70 anni”.

Sul mercato: “Nella stagione 2011-12 Mancini allenava il Manchester City e abbiamo parlato molte volte, senza però che io andassi troppo vicino al trasferimento. La Premier League sarebbe stato il campionato ideale per me: avrebbe valorizzato le mie caratteristiche e probabilmente il mio sarebbe stato un atteggiamento apprezzato: quando dai il massimo, i tifosi ti stimano”.

Sulla Nazionale: “Seguirò sempre la Nazionale, non andare al Mondiale per la seconda volta di fila mi ha sorpreso: mi sono ritirato per aiutare i miei compagni a spiccare il volo da soli”.

Il difensore toscano tesse infine gli elogi di due colleghi inglesi: “Walker potrebbe gareggiare con un giaguaro sui 100 metri. Tomori mi ha sorpreso: non pensavo potesse diventare così forte in area di rigore e concentrato per 90′, ha grandi meriti nello Scudetto del Milan”.

Foto: twitter Euro 2020