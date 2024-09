Chiellini investe nel Como Women: “In Europa il calcio femminile ha tanto potenziale inespresso”

Dopo l’incontro avvenuto durante la sua esperienza statunitense con Victoire Cogevina Reynal, Co-CEO di Mercury/13, fondo incentrato sugli investimenti nel calcio femminile nel mondo, Giorgio Chiellini ha annunciato un importante investimento nel Como Women. Il neo dirigente juventino, diviene quindi una delle prime personalità di spicco dell’universo calcistico ad investire con decisione nel settore del calcio femminile, proprio tramite Mercury/13.

Le sue parole: “Sono davvero entusiasta di condividere che mi sono unito a Mercury/13 come investitore. È un fondo focalizzato sul supporto e la crescita del calcio femminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto i progressi incredibili che il calcio femminile sta facendo lì e quanto potenziale abbia ancora da sbloccare in Europa. Quella esperienza mi ha ispirato, e sono orgoglioso di far parte di un progetto che punta a creare nuove opportunità per le atlete e a portare lo sport a un livello internazionale”.

Foto: Instagram Los Angeles FC