Chiellini: “Inizio difficile alla Juve? Un buon capitano tiene la nave salda anche con la tempesta”

Il capitano della Juve e della Nazionale, Giorgio Chiellini, nel corso dell’evento Italian Tech Week 2021, ha parlato a La Repubblica anche dell’inizio difficile in casa bianconera.

Queste le sue parole: “Inizio difficile alla Juve? Come in tutte le cose, serve tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ambientali e non, ci vuole tempo per riassestarsi e ripartire. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è tempo, siamo sempre in movimento, sempre tutti di corsa. Bisogna cercare di ottimizzare il tempo, ma la realtà è che serve avere pazienza e mantenere il giusto equilibrio, la nave salda, anche col mare in tempesta. In questo momento siamo un po’ in tempesta ma in porto ci arriveremo. Ancora tutto possibile? Sì, il tempo c’è e la nave in porto arriverà, se ammaccata o a vele spiegate lo vedremo più avanti. Con tanto lavoro e sacrificio ce la faremo, insieme a passione e disciplina. Sono valori di cui abbiamo bisogno noi e il mondo in generale”.

Foto: Twitter Juventus