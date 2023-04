Chiellini: “In passato sono stato vicino al Real Madrid. Derby di Champions? Se devo puntare un euro dico Inter”

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juve e della Nazionale, ora ai Los Angeles FC, durante la diretta Fanast Rft su Discord ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono sempre stato uno molto concentrato sul giocare però quella volta siamo stati davvero ad un passo al mio trasferimento al Real Madrid. A posteriori posso dire che sarebbe stata una bella esperienza perché sono uno a cui piace molto viaggiare. È stato un onore l’interessamento del Real Madrid, ma posso dire di essere felicissimo per com’è andata dopo. Arrivare a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti. Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull’Inter. Credo che i nerazzurri partano avvantaggiati perché in questo tipo di partite li vedo più forti…”.

Sul futuro: “Dopo il ritiro mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio più lato manageriale che lato allenatore, perché secondo me se cominci a fare l’allenatore devi proprio crederci tanto perché è una cosa che poi ti mangia. La vita dell’allenatore, ancor di più di quella del dirigente, ti porta via e devi avere una vocazione per farla. Io questa vocazione ad oggi non me la sento”. Foto: twitter Los Angeles FC