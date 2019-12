Chiellini: “Il Real Madrid non ha fatto vincere il Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo”

Continua a generare polemiche l’assegnazione del Pallone d’Oro 2019 a Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, vincitore per la sesta volta del premio, ha superato la concorrenza di van Dijk e Cristiano Ronaldo. Un podio condivisibile, almeno per Giorgio Chiellini che però, ai microfoni di Sky Sport, ha evidenziato: “Il furto a Cristiano Ronaldo è stato lo scorso anno, non questo. Il Real Madrid ha deciso di non farglielo vincere. È stato palese. Modric non era nemmeno nel suo migliore anno. Questa volta era invece difficile con Ronaldo, Messi e Van Dijk, è come scegliere tra Federer, Nadal e Djokovic. Se volevi premiare la Champions c’era Van Dijk, se volevi premiare il lavoro col club c’era Cristiano. Poi c’è Messi che fa sempre benissimo a Barcellona. Noi Cristiano Ronaldo ce lo teniamo stretto. Il Pallone d’oro l’anno scorso, secondo la logica, lo avrebbe dovuto vincere Griezmann o Mbappè”.

Foto: Twitter