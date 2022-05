Chiellini: “Il futuro? Fossimo usciti con l’Austria all’Europeo oggi non sarei qui. Valuto giorno dopo giorno”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, non ha sciolto le riserve in merito al futuro, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Se smetterò di giocare a fine stagione? Volevo aspettare la finale, finché ci sono obiettivi in ballo voglio pensare solo al calcio. Nei prossimi giorni vedremo. Ho iniziato l’Europeo e potevo smettere il giorno dopo. Se con l’Austria il VAR non vede il fuorigioco di Arnautovic non sarei qui. Le occasioni vanno vissute, viviamo questa Coppa e le ultime due partite e poi vediamo”.

Sull’Inter: “Sono sempre partite equilibrate, poi i dettagli fanno la differenza. Dispiace per Alex (Sandro, ndr) ma senza quell’episodio si sarebbe andati ai rigori in Supercoppa, in campionato ho visto gare equilibrate, con pochi tiri in porta da entrambe le parti”.

Gara simile a Real-City?: “Non mi aspetto una partita come quella, ma perché siamo due squadre diverse. È stata una gara bellissima, ma fossi stato in campo sarei uscito incavolato alla fine. È stata bellissima da vedere, non mi aspetto uno Juve-Inter così, sarà molto più simile a quelle di campionato”.

Foto: Twitter Juve