Chiellini: “Il compagno che mi ha sorpreso di più? Cassano. Ora un’esperienza più leggera, ma tornerò sicuramente a Torino”

Nella parte finale della lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, ecco quanto dichiarato da Giorgio Chiellini: “L’attaccante che mi ha fatto soffrire di più? Suarez mi ha sempre fatto impazzire, in campo ma anche di piacere. Ci giocai contro la prima volta nel 2010, quando era all’Ajax, e ho visto subito qualità da attaccante vero. Affrontarlo è stimolante, ha una malizia e una scaltrezza non comuni, devi inventarti sempre qualche escamotage per fermarlo.

Il compagno che mi ha sorpreso di più in allenamento? Io sono sempre stato innamorato di Cassano. È un talento pazzesco, gli sono mancate la costanza e la pazienza: purtroppo sono doti che non gli appartengono. Mi sono sempre trovato bene con lui, pur in mezzo a tutte le sue esuberanze.

Cosa mi mancherà maggiormente? La quotidianità dello spogliatoio. Io sto benissimo in mezzo ai giovani, anche se a mia moglie pare impossibile che io possa essere in sintonia con persone che

hanno 15-20 anni meno di me. Mi hanno trasmesso un’energia pazzesca e tanta spensieratezza. Chi è riuscito a farsi contagiare dalla leggerezza dei giovani ha vissuto meglio il post carriera. Dalla Juve ho avuto tanto e ho dato anche tanto. Mi piacerebbe fare un’esperienza più leggera, anche di vita, per staccare la spina e tornare più carico. Fare il dirigente è molto impegnativo, bisogna prepararsi e studiare. Torino ormai è casa per la mia famiglia, torneremo sicuramente a vivere qui“.

Foto: Twitter Juventus