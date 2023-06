Chiellini: “Il calcio negli USA è in grande crescita. E’ tutto pensato per far divertire il pubblico e le famiglie”

Giorgio Chiellini è intervenuto in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport.

Queste le parole dell’ex capitano della Juventus: “Sto vivendo un mondo diverso da quello del calcio italiano ed europeo, alcune cose migliori e altre peggiori, quello che più mi piace è che tutto è pensato per far divertire il pubblico, una cosa che in America esiste e si dovrebbe portare anche in Italia. Il calcio non è allo stesso livello ma è in grande crescita. Le proprietà americane stanno acquistando club europei perché c’è spazio e sono meno cari. Le proprietà USA portano una mentalità che si basa sui numeri e sulla sostenibilità. Combinare questo con la profondità di analisi a livello tecnico che abbiamo in Europa può essere molto utile per il futuro”.

Foto: twitetr Los Angeles FC