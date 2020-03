Chiellini: “Il calcio è un mondo dorato, ma siamo tutti uguali. Ora non esistono squadre”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha lanciato un appello nella lotta al Coronavirus. Queste le sue parole rilasciate alla pagina Instagram Webathon.it: “Il nostro mondo è dorato e a volte ti fa perdere il contatto con la realtà. Questo periodo ti fa capire però che siamo tutti i uguali. Ora sono in isolamento da solo e non vedo l’ora di passare del tempo con le mie figlie. Noi ci siamo attivati, complimenti per l’iniziativa. Siamo tutti chiusi in casa e cerchiamo di alleviare il tempo a tante persone senza scordarci di aiutare il sistema sanitario che sta vivendo un momento di difficoltà e ha bisogno di noi. Questa è una sfida da vincere tutti insieme, non esiste la fede per una squadra o l’altra. Io sono una persona che con un gesto comunica meglio che con una parola, sicuramente sarà strano non poterlo fare in questi giorni, ma tra qualche mese ce lo godremo ancora di più quando avrà un significato importante”, ha chiuso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juventus