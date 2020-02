Chiellini: “Il brutto è passato, ma ora inizia la parte difficile. Sarri? Siamo tutti uniti”

Queste le parole Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Brescia, match che ha sancito il suo ritorno in campo dopo 6 mesi: “La parte più brutta è finita, ora arriva il difficile. Oggi mi serviva una scossa di energia, ringrazio tutti. Ora devo lavorare tanto, voglio aiutare i miei compagni. Ritrovo una squadra prima in classifica, messa bene in Coppa Italia e con la Champions da giocare. Ringrazio i miei compagni per questi mesi. Io spero di portare una ventata d’entusiasmo a chi ha giocato tanto. Ci aspetta un mese pieno prima della sosta. Momento delicato per Sarri? Non ha certo bisogno di me, la Juve è unita dal presidente fino agli ultimi dei dipendenti”, ha concluso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juve