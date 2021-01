Chiellini: “I cicli finiscono ma cerchiamo di farlo continuare. Ripartiamo subito dalla Supercoppa”

Dai microfoni di Sky dopo il KO contro l’Inter, Giorgio Chiellini ha così commentato la sconfitta della Juventus: “Puoi provare tutto quello che vuoi, ma alla fine è come provi a farle le cose. Non siamo mai andati in partita, non siamo mai riusciti a contrastarli e a vincere un duello. Si parla di numeri, ma se vinci i duelli sei sempre avvantaggiato e loro ne vincono più di noi. Tra due giorni abbiamo una finale, dobbiamo ripartire: è un colpo importante ma non ci deve mettere KO”.

Sul DNA vincente bianconero e se sia svanito: “Gli anni passano per tutti. I cicli a volte finiscono, stiamo cercando in tutti i modi di farlo continuare. Riuscire ad arrivare al decimo scudetto di fila sarebbe una cosa incredibile: non è facile, ma ci stiamo provando in tutti i modi. A volte ci siamo riusciti, abbiamo avuto due blackout: la partita contro la Fiorentina e quella di stasera penso siano state le peggiori”.

Foto: Twitter Juventus