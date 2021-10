Chiellini: “Già prima dell’Europeo era nell’aria l’addio di Ronaldo. Non si doveva arrivare al 28 agosto”

Nel corso della sua intervista a Dazn, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato del ritorno di Allegri e anche dell’addio di Ronaldo, che è arrivato troppo tardi nel mercato.

Queste le sue parole: “Allegri? Lui e Conte sono stati gli allenatori più importanti della mia carriera nonostante siano così diversi ma accomunati dall’essere vincenti. Da loro ho imparato a superare gli ostacoli attraverso l’etica del lavoro e ad affrontare le sfide anche con un pizzico di leggerezza. Allegri? L’ho ritrovato molto carico, è una certezza per i prossimi anni della Juve: lui è garanzia di continuità e di cosa vuol dire essere alla Juventus”.

Sull’addio di Ronaldo: “Ronaldo? Voglio tornare su questa vicenda. Non ho detto che il suo addio ci ha giovato. Sono onorato di aver vissuto questi anni con lui. E’ un alieno, rimarrà nella storia come Maradona e Pelé: ha dato una spinta enorme a tutto il mondo Juve. Ho solo detto che poteva andare via prima e non arrivare a fine mercato. Che in estate potesse andare via l’avevo percepito, già prima dell’Europeo si capiva questo: Cristiano sentiva il bisogno di una squadra che giocasse per lui e quando questo accade è sempre decisivo. Lo sta dimostrando anche adesso e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera, compresi gli anni in cui è stato con noi. Alla Juve è in atto un programma di ringiovanimento e poteva starci che lui scegliesse una squadra che puntasse al presente e quindi a vittorie immediate. E’ andato via il 28 agosto, sarebbe stato meglio se fosse uscito prima perché il suo addio ha creato un piccolo shock e qualcosa in termini di punti lo abbiamo pagato ad inizio anno”.

Foto: Twitter Juve