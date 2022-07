Chiellini fa visita alla Juve a Los Angeles: “Starò qualche giorno con gli amici. Questa squadra mi piace”

Giorgio Chiellini, l‘ex capitano della Juventus, che ora veste la maglia del Los Angeles Fc, ha riabbracciato i vecchi compagni che sono in ritiro a Los Angeles per la tournée americana. Per l’occasione, Chiello è intervenuto in una diretta Twitch del canale ufficiale della Juventus: “Che effetto fa? Sono contento, starò qualche giorno con gli amici. In Italia tornerò a dicembre, almeno ho spezzato con un po’ di saluti”.

Su Los Angeles: “Sono stato fortunato, è una buona squadra. La città è grande, ma si vive bene. Ci siamo organizzati, si cerca di fare il più possibile per allenarsi, star bene, giocare. Rispetto all’Italia è diverso, ma mi sono ambientato in fretta”.

Una ripartenza: “Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta, nel momento giusto e al posto giusto. Mi dà possibilità di vedere il futuro e godermi il presente. Sono contento di poter vivere ancora nuove emozioni. Vedremo in futuro, ma non voglio rimpianti”.