Giorgio Chiellini dopo la sua prima partita con i Los Angeles FC, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Conoscevo le difficoltà della gara. Il Nashville è una buona squadra e per me era il primo match dopo quasi due mesi. Sempre difficile giocare in trasferta ma l’importante era vincere per rimanere in testa. E’ solo l’inizio e dobbiamo continuare a lavorare”.

Foto: instagram LAFC