Chiellini e l’ultima gara con l’Italia: il difensore verrà omaggiato a Wembley

In occasione della sua ultima partita in azzurro, Giorgio Chiellini verrà omaggiato dalla FIGC con una cerimonia speciale nel pre-gara di Italia-Argentina: il presidente federale Gabriele Gravina gli consegnerà un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. Un emozionante congedo davanti ai compagni e ai tanti campioni dell’Argentina. In Piazza della Repubblica verranno trasmessi sul giant led screen i momenti più significativi vissuti dal Capitano in Azzurro.

FOTO: Twitter Uefa