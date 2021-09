Chiellini: “E’ la gara più dura di questo inizio stagione. Li abbiamo già battuti da campioni in carica”

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Chelsea.

Queste le sue parole: “Domani sarà una gara più facile di quelle fatte ultimamente, il mister sarà d’accordo con me. L’attenzione è massima, tutto è portato ai livelli massimi: giochiamo la prima in casa contro i Campioni d’Europa, sarà bella e stimolante. Tutto l’ambiente non vede l’ora, noi in primis, di vivere questa grande serata”.

Sul non dover prendere gol “In Champions non l’abbiamo preso… Spero sia di buon auspicio. Non dobbiamo concedere ripartenze al Chelsea che ha fisico e compattezza, è una squadra nel vero senso della parola e lo sta continuando a dimostrare. Ci vorranno pazienza e velocità senza andare in quelle che sono le loro migliori qualità”.

Sugli obiettivi Champions “Da marzo si apre una nuova stagione, tutto può cambiare tra sorteggi e condizioni. In campionato e in Coppa ora è inutile pensare a dove saremo. Dobbiamo lavorare, migliorare, consapevoli di dover crescere e delle nostre qualità con la giusta prospettiva e consapevolezza”.

Sull’assenza di Dybala “Che Paulo sia fondamentale per noi è inutile negarlo. Siamo una squadra che ha tutto per sopperire alla sua assenza. Abbiamo una rosa valida che si farà trovare pronta e sopperirà alla sua assenza. Uno dei migliori pregi del mister è non piangersi addosso, cercando nuove soluzioni e faremo anche nei prossimi problemi che avremo”.

Sulla vittoria di 9 anni fa contro il Chelsea Campione d’Europa “La cosa più importante sarebbe vincere domani, ci permetterebbe di arrivare con lo Zenit col match point al servizio, potendo chiudere presto il passaggio del turno. Ci permetterebbe di gestire le ultime partite a livello di energie, ci darebbe consapevolezza”.

