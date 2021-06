Chiellini e Bonucci ritrovano Lukaku: dalla lotta per il campionato all’Europeo

Con il passaggio del Belgio ai quarti di finale l’Italia ritroverà Romelu Lukaku per una sfida nella sfida con Bonucci e Chiellini (che farà di tutto per recuperare). La sfida tra questi protagonisti torna dopo quella in campionato tra Juve e Inter. Adesso i due difensori dovranno tenere a bada il gigante belga che guiderà l’attacco della sua Nazionale con dietro due mezzepunte, sarà diverso rispetto alla sfida contro l’Inter dove Lukaku ha accanto un’altra punta come Lautaro. Questa volta non c’è in ballo la Serie A, ma una semifinale di un’Europeo.

Foto: Twitter Euro 2020