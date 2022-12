Chiellini durante l’interrogatorio con i pm: “Non so cosa abbiano messo nel bilancio”

In attesa che il gup fissi l’udienza preliminare (la data verrà svelata tra Natale e Capodanno), l’inchiesta Prisma della Procura di Torino sui conti della Juventus continua a far parlare di sé. In questi minuti su gazzetta.it sono state rese note alcune delle parole rilasciate da Giorgio Chiellini ai magistrati lo scorso 4 aprile: “Tutti sapevano che il comunicato sui 90 milioni di rinuncia sarebbe stato diverso dagli accordi. Non so cosa abbiano messo nel bilancio”.

Foto: Twitter Chiellini