Chiellini: “Dedichiamo il successo ad Astori. Oggi avremmo voluto fosse con noi”

Pomeriggio di gala per la Nazionale che è stata ricevuta dal Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra i tanti a parlare. anche il capitano della nazionale, Giorgio Chiellini.

Queste le sue parole: “Voglio dedicare la vittoria a Mattarella e ai milioni di persone che ci hanno sostenuto in queste settimane. Una dedica che voglio estendere a Davide Astori, che oggi avremmo voluto qui con noi. Oggi questa festa è anche sua. Se oggi siamo qui è per quei rigori trasformati e parati. KMa questo è accaduto anche grazie ad un grande legame, un sentimento di amicizia. Così come da fratelli abbiamo gioito e sofferto per Matteo Berrettini, tifando come fosse un fratello e siamo certi che anche lui presto vincerà come noi”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020