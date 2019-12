Chiellini: “De Ligt? I falli di mano non sono casuali, deve migliorare”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche di Matthijs De Ligt: “Quei falli di mano non sono casuali. Io ci parlo tutti i giorni. E’ un ragazzo molto intelligente ed apprende velocemente. Ci confrontiamo quotidianamente perché ha voglia di imparare. E’ un ragazzo del ’99 ed è normale avere qualche problema quando cambi così radicalmente la tua vita. E’ un giocatore di grande forza fisica e con grande proprietà di palleggio. Lo standard è comunque alto da inizio stagione. Uno tende a valutarlo per gli incidenti con la mano che è una cosa su cui deve lavorare. I colpi di mano non sono frutto di casualità e quindi deve migliorare. Sta cambiando il modo di difendere dei difensori e dovremo migliorare tutti”, ha chiuso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juventus