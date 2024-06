Chiellini: “Curioso di vedere l’Italia, è una Nazionale giovane. Ma Spalletti è nel momento migliore della sua carriera”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, Giorgio Chiellini, ha così parlato della Nazionale italiana in vista di Euro2024: “È una Nazionale giovane. Il ciclo sta cambiando, lo vediamo dai giocatori convocati e dalla loro età. Però il CT è nel momento migliore della sua carriera. Ha qualcosa di speciale e un grande amore per la Nazionale. La speranza è che riesca a creare qualcosa di straordinario. Sono eccitato e curioso di vederli, farò il tifo per loro”.

Sui suoi momenti più belli in carriera: “In verità sono due: la vittoria dell’Europeo alzando la coppa a Wembley. Se devo però scegliere un’immagine nella quale mi rivedo, penso a quella nel match contro il Real Madrid quando avevo una fascia in testa ed esulto verso il finale della partita con i due giocatori dei blancos alle spalle”.

Foto: Instagram Los Angeles FC