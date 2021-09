Chiellini: “Contro la Svizzera servirà lucidità. Bulgaria? La prima gara di settembre è sempre la più ostica”

Giorgio Chiellini, capitano e difensore dell’Italia, alla vigilia della gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro la Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del giocatore: “Domani sarà una partita importante, ma lo sarebbe stata anche in caso di vittoria contro la Bulgaria. Non credo sarà decisiva, me lo auguro perché sarebbe decisiva solo in caso di sconfitta. È importante, molto importante, ma in caso di pareggio o vittoria non sarà determinante. Servirà lucidità, la prima gara di settembre è sempre la più ostica. Contro la Bulgaria abbiamo pagato dazio, accadde anche un anno fa (contro la Bosnia, ndr) e speriamo ora di fare lo stesso percorso”.

Poi ancora sulla Svizzera: “All’Europeo penso che il risultato finale sia stato bugiardo. È stata equilibrata fino al 2-0. Ricordo di una squadra che ci mise in difficoltà nel palleggio e che ci ha creato problemi in qualche ripartenza. Rispetto al 3-0 con la Turchia, fu una partita completamente diversa. La Svizzera è una squadra forte e pericolosa. Domani per vincere non basterà una partita sufficiente”.

