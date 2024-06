Chiellini: “Come fermare la Spagna? Punto su Bastoni, al momento è il miglior difensore in Italia”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Nazionale, intervistato da AS, ha parlato in vista di Italia-Spagna di questa sera e sull’uomo a cui affidarsi.

Queste le sue parole:“Come fermare la Spagna? Il miglior dofensore al momento è Bastoni. A livello tecnico ce ne sono pochi al suo livello al mondo, sta crescendo e interpretando bene la nuova evoluzione del calcio, meno posizionale e sempre più tecnico e offensivo. Gioca in una difesa a tre, ma cambia posizione, si posiziona alto e ha una calma enorme nel toccare la palla. Potrebbe essere un grande difensore centrale spagnolo”.

Foto: Instagram Los Angeles FC