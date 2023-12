Chiellini: “Chiesa e Locatelli impareranno a essere leader. La Juve sta facendo il massimo, può giocare meglio, ma per ora va bene così”

Giorgio Chiellini ex difensore, recentemente ritiratosi dal calcio, si è espresso sul momento della Juve al Corriere di Torino.

Queste le sue parole: “Locatelli e Chiesa impareranno a essere leader. Stanno crescendo gara dopo gara, anche a livello di carisma. Sono sempre più importanti per questa Juve. Sono un pretoriano di Allegri. È bello avere la palla, ma è ancora più bello vincere le partite. La Juve sta facendo il massimo, è a un passo dall’Inter. Vero, si può giocare meglio, ma per ora va bene così. Ma ora la linea è più alta e aggressiva. Rabiot e Danilo sono due totem”.

Foto: twitter personale