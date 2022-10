Chiellini: “Bonucci e Danilo devono essere i leader del gruppo. Alle prime difficoltà la squadra si sgretola”

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juve, orai ai Los Angeles FC, ha parlato a Sky del momento nero dei bianconeri, dopo l’ennesima sconfitta, che vede gli uomini di Allegri quasi fuori dalla Champions.

Queste le sue parole: “Bonucci e Danilo sidevono assumere le responsabilità e devono essere i leader. Difficile riuscire a coinvolgere tante persone per risalire con un gruppo che è cambiato tanto. Non è facile adattarsi alla Juve e tanti non ci sono ancora riusciti. Spero che questo giorno in più di ritiro possa servire a ritrovare unione d’intenti ed a risolvere le incomprensioni. Con il Milan speravo la Juve si rialzasse, ma alla prima difficoltà la squadra non ha saputo reagire e ora si ritrova qua. Non ci si può allenare in campo è una cosa da ritrovare negli spogliatoi, per questo spero che serva il ritiro”.

Foto: twitter Juve