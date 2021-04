Chiellini: “Atalanta squadra tosta, come dice Guardiola affrontarla è come andare dal dentista”

Il centrale della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport anche della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta: “Ora pensiamo all’Atalanta, squadra fisica e tecnica che pressa per tutta la partita. Ha ragione Guardiola, è come andare dal dentista. Abbiamo comunque le armi per metterli in difficoltà. Quest’anno non siamo riusciti a dare continuità, dobbiamo farlo adesso”.