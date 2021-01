Chiellini a Buffon: “E’ stato bello ritrovarci fianco a fianco 997 giorni dopo”. E Pjanic commenta…

La partita di ieri sera, tra Juventus e Genoa, ha visto tornare titolare una coppa storica dei bianconeri, in questi anni. I due capitani, il capitano e il vice, insomma, due pilastri della Juventus, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon.

I due non giocavano insieme titolari dal 997 giorni, come ha scritto Chiellini su twitter, ovvero, dalla gara persa 1-0 a Torino contro il Napoli di Sarri, quando Chiellini uscì all’11’, e poi finì la stagione quel giorno, che il Napoli, con la rete di Koulibaly, avrebbe riaperto la lotta scudetto, vinto poi, dalla Juve. Da quel giorno, Buffon e Chiellini non sono stati più titolari nella Juve, prima di ieri sera.

E Chiellini ha voluto dedicare a questo “evento” un post su twitter scrivendo: “E’ stato bello ritrovarci fianco a fianco dal primo minuto esattamente 997 giorni dopo. Ed è altrettanto bello difendere questi colori insieme da così tanto tempo…@gianluigibuffon”.

E’ arrivato anche il commento di Pjanic che ha scritto: “Mostri!”.

