Chicharito: “Torno al Chivas, il mio agente sta chiudendo l’operazione”

Durante una diretta sul suo canale Twitch, l’ex giocatore del Manchester United e LA Galaxy Javier ‘Chicharito’ Hernandez ha confermato le voci che negli ultimi giorni lo accostavano al Chivas de Guadalajara, squadra che gli ha permesso di fare il grande salto nel calcio europeo: “Non vedo l’ora di tornare al Chivas, questa settimana il mio rappresentante sarà a Guadalajara. Stiamo facendo un grande sforzo affinché questa trattativa possa essere chiusa, ma nulla è certo. Ho avuto offerte da altre squadre, ma ovviamente la mia priorità è tornare al Chivas. Voglio davvero chiudere il prima possibile e anche la dirigenza lo vuole. Il mio rappresentante si recherà a Guadalajara in questi giorni per completare l’operazione”. Dopo 13 anni potrebbe realmente concretizzarsi un ritorno in patria per il miglior marcatore della Nazionale Messicana.

Foto: Twitter LA Galaxy