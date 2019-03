Chiamano il figlio Griezmann Mbappé: giudice costringe i genitori a cambiare nome

Quando la realtà supera l’immaginazione e questo è il caso perfetto per dirlo. Nel novembre 2018 una coppia di genitori francesi aveva deciso di chiamare il proprio figlio Griezmann Mbappé, chiaro omaggio agli attaccanti transalpini. Dopo la registrazione nel reparto maternità dell’ospedale, le autorità dubitavano della legalità di tale scelta e decisero di andare in Giustizia. Secondo il quotidiano ‘La Montagne’ il giudice della Corte di Brive-la-Gaillarde, ha deciso che la coppia non poteva registrare il bambino con il nome Griezmann Mbappè e ha costretto i genitori a rinominare il neo-nato. Finalmente, il bambino, è stato chiamato Dany Noah.

Foto: Marca