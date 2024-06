Chi vincerà la Copa America secondo il Supercomputer Opta

Quest’estate non si disputeranno solo gli Europei, come è ben noto infatti dal 21 Giugno inizierà anche la Copa America con l’Argentina campione in carica pronta a difendere il titolo. OptaAnalyst ci ha fornito il pronostico della competizione del Supercomputer. Il pronostico vede l’Argentina come grande favorita con il 30,8% di vittoria, subito dietro non serve neanche dirlo il Brasile di Vinicius Jr con il 23,3%. Chiude il podio l’Uruguay di Bielsa e Darwin Nunez con il 12,6%. Quarti gli Stati Uniti dei milanisti Pulisic e Musah con il 7,1%.

Foto: instagram Copa America