Chi pareggia di più in Europa: il primato è italiano, ma non appartiene alla Juve

Se consideriamo i 5 massimi campionati europei, la Juve detiene il primato del maggior numero di pareggi: ben 10 (con quattro 0-0). Le seconde sono tutti a pari numero, con 7 pareggi: troviamo Manchester United, Roma, Empoli, Monza, Getafe e Nizza. Ma se venissero invece presi in esame anche i campionati minori, la classifica varierebbe leggermente, con il Catanzaro che scalzerebbe il primato della Juve. Il club calabro ha all’attivo infatti 11 pareggi in 15 partite di campionato, con ben cinque 0-0, numeri che la rendono la squadra dal maggior numero di partite terminate in equilibrio d’Europa.

Foto: Instagram Juventus