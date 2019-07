Chi non conosceva Conte, ora ha capito come funziona. La sua necessità…

Ieri sera vi avevamo raccontato come la pazienza di Antonio Conte avesse superato i limiti di guardia. Poche ore dopo, esattamente il giorno dopo, Conte è sceso in campo senza troppi giri di parole, lamentando il ritardo sul mercato e invocando un pronto intervento da parte dell’Inter. Bene, chi non conosce Conte ora ha capito come funziona. Evidentemente aveva avuto promesse che non sono state mantenute, non per colpa dei dirigenti o degli uomini mercato, ma per le difficoltà logistiche nello sbloccare alcune trattative. Ora ci aspettiamo un’immediata inversione di tendenza: vi avevamo preannunciato un’offerta scritta per Lukaku, aggiungiamo anche che in qualche modo si cercherà un accordo definitivo con la Roma per Dzeko, dopo averlo raggiunto da tempo con il gigante bosniaco. Del resto, inutile fare troppi giri di parole, con Conte non si scherza…

Foto: Twitter ufficiale Inter