Chi è Theo Hernandez, il nuovo esterno del Milan di Giampaolo

Nella giornata di oggi è arrivato l’atteso annuncio ufficiale del suo trasferimento al Milan. Theo Hernandez è a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero, un terzino sinistro mancino provvisto di ottime qualità tecniche e di una buona rapidità. Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, il classe ’97 francese si è trasferito in prestito all’Alavés nel 2016, club con il quale ha compiuto il proprio debutto nella Liga il 28 agosto dello stesso anno. Il 5 luglio del 2017 ecco la svolta della sua carriera: il Real Madrid decide infatti di puntare forte su lui, versando nelle casse dell’Alavés i 30 milioni di euro corrispondenti alla clausola rescissoria del ragazzo. Dopo una sola stagione, Hernandez viene tuttavia ceduto in prestito alla Real Sociedad, club basco con il quale il talentuoso terzino colleziona 28 presenze. Ora il Milan del neo tecnico Giampaolo, una grande occasione per il giocatore francese che è oramai pronto per dimostrare le proprie qualità nella massima serie italiana…

Foto: twitter ufficiale Milan