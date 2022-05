Chi è Savarese, l’allenatore seguito dal Venezia

Ieri vi abbiamo raccontato la possibilità che il Venezia si tinga del Vinotinto venezuelano connaturato in Giovanni Savarese, uno dei profili per la panchina seguiti dai lagunari in vista della prossima stagione.

Qual è la storia calcistica dell’allenatore classe ’71, come abbiamo già scritto venezuelano ma di chiare origini italiane (il padre è originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, mentre la madre di Quindici, in provincia di Avellino)? Ex calciatore con alcuni passaggi anche nel Belpaese (Perugia, dove non esordì, Viterbese e Torres), la sua carriera in panchina al momento si è sviluppata unicamente negli States, dove ha allenato (vincendo) con i New York Cosmos (in North American Soccer League) e i Portland Timbers (in Major League Soccer).

Un profilo certamente atipico per il calcio italiano, ma le sue qualità avranno piacevolmente impressionato il Venezia, che ora ne valuta la compatibilità con il proprio futuro.

Foto: Twitter Venezia