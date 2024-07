Chi è Saul Coco: il sostituto di Buongiorno al Torino

Dopo la cessione di Buongiorno al Napoli, il Torino è alla ricerca di un difensore che non possa far rimpiangere il centrale italiano. In quest’ottica sembra ormai prossimo l’arrivo di Saul Coco dal Las Palmas. Coco è un classe 1999 nato a Lanzarote, ma naturalizzato equatoguineano, difensore centrale di piede destro e di 187 centimetri. Per caratteristiche tecniche potrebbe essere il sostituto del neo azzurro Buongiorno. Infatti il difensore del Las Palmas è forte fisicamente e molto abile nell’anticipo oltre a mostrare una buona duttilità avendo ricoperto più ruoli, tra cui quello di terzino destro. Muove i suoi primi passi nel Marìtima per poi fare la trafila tra le giovanili dell’Espanyol, lo stesso Maritìma, Horta e Las Palmas, con cui ha disputato 84 partite e 2 reti tra prima e seconda divisione spagnola. Con il Las Palmas ha avuto modo di crescere e di distinguersi per capacità di guida del reparto oltre che come suddetto per gli anticipi, inoltre ha affinato anche la sua abilità nei piazzati, tant’è vero che la scorsa stagione un suo gol su punizione è stato selezionato come migliore del mese in Liga. In Nazionale invece fa il suo debutto in occasione dell’amichevole persa contro il Benin 2-1 nel 2017 e partecipa alle ultime due edizioni della Coppa d’Africa. Adesso il probabile passaggio al Torino, che in dfiesa oltre oltre a Buongiorno ha perso anche Rodriguez e Djidji, e Schuurs che torna dopo una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Foto: instagram Coco