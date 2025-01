Chi è Presidio Investors, il fondo americano pronto ad acquisire il Verona

Sugli spalti del Bentegodi in occasione del non proprio elettrizzante Verona-Udinese, vi erano alcuni rappresentanti del fondo di Presidio Investors, il gruppo texano che sarebbe a un passo dal rilevare il cento percento del Verona. La società di private equity vanta una tradizione di più di 75 anni, ed è specializzata in investimenti sul mercato medio-basso. Collabora inoltre con aziende di nicchia in crescita nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari. Come prefissato negli obiettivi della maggior parte dei fondi americani che investono sulle squadre di calcio, la missione sarà quella di far crescere il valore della squadra in modo sostenibile, con un progetto di ampio margine temporale.

Foto: X Verona