Chi è Paolo Vanoli: dalla Serie D allo Spartak Mosca, passando per Conte. Adesso il Venezia

Il Venezia si appresta ad abbraccia Paolo Vanoli. Un volto già conosciuto in laguna, infatti Vanoli ha indossato la maglia del club veneto dal 1993 al 1995 durante la sua esperienza da calciatore che lo ha visto indossare anche la maglia di Fiorentina, Parma e Verona tra le altre.

Cinquanta anni lo scorso 12 agosto, Vanoli ha iniziato la sua carriera da allenatore nel marzo 2007 alla guida del Domegliara, in Serie D. Un’esperienza durata fino al novembre 2009. Poi la Nazionale italiana.

Dall’agosto 2010 al 30 giugno 2013 è assistente di Daniele Zoratto nell’Italia Under-16 e nell’Italia Under-17, raggiungendo una finale europea U17 e la partecipazione al Mondiale di categoria. Dal luglio 2013 diventa allenatore dell’Under-16 e vice allenatore di Alessandro Pane alla guida dell’Italia Under-19 e a fine anno, lasciata la guida dell’Under-16, diventa allenatore dell’Italia Under-18. Il 10 luglio 2015 viene promosso alla guida dell’Under-19 in sostituzione di Alessandro Pane.

Poi il salto nei grandi. Il 18 luglio 2016 entra a far parte dello staff della Nazionale italiana come assistente tecnico del Commissario Tecnico Gian Piero Ventura. Il 26 luglio arriva al secondo posto all’Europeo Under-19 venendo battuto in finale dalla Francia e rassegnando anche le dimissioni. Il 10 luglio 2017 dopo 8 anni decide di lasciare lo staff tecnico della FIGC.

Dopo l’esperienza in FIGC, abbraccia l’avventura nello staff di Antonio Conte, prima al Chelsea e, poi, all’Inter. Un’esperienza che terminerà il 26 maggio 2021, giorno in cui l’attuale tecnico del Tottenham lascia la guida del club nerazzurro.

Il 17 dicembre 2021, arriva il primo incarico da allenatore di un club professionistico, lo Spartak Mosca, sostituendo l’esonerato Rui Vitoria e firmando un contratto annuale. Vince la coppa di Russia, ma a causa della guerra Russo-ucraina in corso decide di non rinnovare con il club moscovita.

Adesso, come vi abbiamo raccontato, Vanoli si appresta a iniziare una nuova esperienza in Italia come tecnico del Venezia dove sarà chiamato a risollevare la classifica dei Lagunari.

Foto: Spartack Mosca